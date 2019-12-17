Пекин, , 07:27 — REGNUM Китай намерен вывести из нищеты более 10 млн человек к концу 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Более 95% бедняков в Китае, как ожидается, будут выведены из нищеты и более 90% нищих уездов будут вычеркнуты раз и навсегда из списка таковых к концу 2019 года, заявил директор Управления по борьбе с нищетой и развитию Ведущей группы Госсовета КНР Лю Юнфу.

По его словам, благодаря предпринятым усилиям на 2020 года запланирована всеобъемлющая победа над бедностью. Следующими шагами будет закрепление результатов и наращивание усилий в борьбе с нищетой в тех регионах страны, которые страдают от нее наиболее всего.

Он также добавил, что кампания по борьбе с бедностью — это не только ответственность правительства, но и всеобъемлющая задаче всего китайского общества, призывая тем самым принять участие в ней и общественные организации.

Напомним, что Китай задался целью к 2020 году стать страной умеренного достатка населения во всех аспектах. Для этого ему необходимо ежегодно выводить из нищеты по меньшей мере 10 млн человек.

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