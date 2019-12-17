Лхаса, Китай, , 07:03 — REGNUM Первый в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая планетарий начал свою работу, сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

Планетарий площадью 8000 кв. метров расположен в зоне экономического и технологического развития столицы Тибета города Лхаса. Инвестиции в его создание составили 186 млн юаней ($27 млн). Он использует современные высокотехнологические средства вроде поверхностной проекции и виртуальной реальности, дабы позволить посетителям познать тайны Вселенной.

«Приятно осознавать, что Тибет теперь имеет свой собственный профессиональный планетарий, который привнесет свой вклад в развитие и популяризацию астрономии в Китае», — заявил представитель Национальной астрономической обсерватории при Китайской академии наук Ши Шуо.

По словам Ши, он надеется, что планетарий поможет людям различных этнических групп Тибета, и особенно детям, узнать как можно больше об астрономии, влюбиться в нее и впитать в себя идеалы научного познания. Работа планетария в тестовом режиме продлится до апреля 2020 года.