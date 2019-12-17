Улан-Удэ, , 06:50 — REGNUM Следователи собрали достаточные доказательства для утверждения обвинительного заключения в отношении директора школы в Бурятии, в которой в январе 2019 года подростки совершили нападение на учащихся. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Он (директор — прим. ИА REGNUM) обвиняется в растрате вверенных ему бюджетных средств и халатности (ч.3 ст.30, ч.3 ст.160, ч.2 ст.293 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В соответствии с собранной доказательной базой, директор средней образовательной школы №5 в Улан-Удэ Сергей Разуваев «не принял необходимых мер к защите и охране учеников и педагогов школы». В частности, он стал обращаться за техническим оснащением школы в комитет по образованию администрации города, как должен был сделать это по существующим правилам.

Следователи полагают, что эта халатность позволила одному из учеников и двоим его подельникам пронести в школу ёмкости с бензином, топор и другие предметы, которые были использованы при нападении. Напомним, ранее уголовные дела в отношении всех троих также были направлены в суд. По ним двое нападавших приговорены к лишению свободы, третьему назначены принудительные меры медицинского характера.

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