Пекин, , 06:42 — REGNUM Полиция Китая раскрыла 162 тыс. случаев телефонного мошенничества и арестовала 140 тыс. подозреваемых в 2019 году, сообщили 16 декабря в министерстве общественной безопасности КНР.

Министерство также запустило 16 декабря специальный сервис, который поможет в профилактике телефонного мошенничества при помощи рассылки коротких сообщений и звонков потенциальным жертвам. Сервис, как утверждается, уже помог в среднем более 3000 человек в день, работая с 5 ноября в тестовом режиме, избегать попадания в ловушки, расставленные мошенниками.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция южной островной туристической китайской провинции Хайнань раскрыла целую банду мошенников, занимавшихся спекуляциями при помощи кредитных карт и успевших обмануть граждан на сумму $71 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти китайского острова Хайнань отняли у мошенников 1700 кредитных карт