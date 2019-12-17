Пекин, , 06:35 — REGNUM Пекинская железнодорожная полиция раскрыла подпольный цех по производству и продаже контрафактных авиационных и железнодорожных билетов, изъяв в общей сложности поддельной продукции на сумму более 430 тыс. юаней (около $61 430), сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

Во время облавы было выявлено более 1500 поддельных железнодорожных билетов на сумму 218 423 юаней. Это уже второй случай производства и продажи поддельных билетов, который был раскрыт железнодорожной полицией Пекина с начала специальной кампании по борьбе с подобного рода преступлениями в начале декабря.

С ноября текущего года в общей сложности 67 нарушителей закона были арестованы железнодорожной полицией Пекина. Из них 22 получили административный арест. Таким образом власти закладывают основы общественной безопасности в преддверии пика поездок в Китайский Новый год, который выпал на январь 2020 года.

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