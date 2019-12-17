Екатеринбург, , 06:35 — REGNUM В Екатеринбурге руководство горбольницы №23 обратится в полицию после угроз со стороны коллекторов. Об этом пишет Е1.ru.

По данным издания, юристы уже готовят соответствующее заявление в органы.

Как сообщало ИА REGNUM, коллекторы затерроризировали звонками реанимацию этой больницы. Поводом стал долг медсестры. В телефонных разговорах звонившие сыплют угрозами, в том числе обещают добраться до детей.

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