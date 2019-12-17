Нур-Султан, , 06:24 — REGNUM 16 декабря, в День независимости Казахстана, правоохранители задержали 55 участников несанкционированных акций. Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Как следует из сообщения, несмотря на предупреждение Генпрокуратуры республики, некоторые граждане в городах Нур-Султан и Алматы «поддались на провокации и приняли участие в незаконных акциях», тем самым «нарушили покой и отдых граждан в праздничный день».

В Нур-Султане были задержаны 32 участника несанкционированных митинга, в городе Алматы в полицию были доставлены 23 человека.

В отношении задержанных рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности. Также с ними проводятся профилактическая беседа.

Напомним, 15 декабря заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев призвал граждан Казахстана не участвовать 16 декабря в незаконных акциях.