Якутск, , 05:59 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев 17 декабря инспектирует Оленёкский эвенкийский национальный район — он намерен обсудить социально-экономическое развитие территории, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы главы, Николаев посетит МУП «Оленёк-торг», пошивочную мастерскую в селе Харыялах, проведёт совещание по созданию территории комфортного проживания в арктической зоне Якутии, побывает на торжественном открытии этнокультурного центра «Илкит» в селе Оленёк — одном из самых холодных населённых пунктов республики.

Главной достопримечательностью сельчане называют историко-этнографический музей народов Севера.

Как сообщало ИА REGNUM, в арктических районах Якутии началась реализация программы по переселению из аварийного жилья. За пять лет в новые квартиры переедут более 8 тыс. человек.