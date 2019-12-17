Тартус, Сирия, , 05:42 — REGNUM Совместные военно-морские учения в Средиземном море в пункте базирования «Тартус» начали ВМФ России и ВМС Сирии. Об этом журналистам 17 декабря сообщил руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев.

В маневрах примут участие российские надводные корабли, ракетные катера и тральщики ВМС Сирии, а также самолеты ВКС РФ с авиабазы «Хмеймим». Участники учений отработают артиллерийские стрельбы и проведут совместное маневрирование.

Помимо этого, будут опробованы приемы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и способы противодействия условным отрядам незаконных вооруженных формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в акватории Индийского океана начались совместные учения «Индра-2019» кораблей Балтийского флота ВМФ России и кораблей ВМС Индии.

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