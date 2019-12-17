Москва, , 05:41 — REGNUM Физические лица получат возможность выступать кредиторами для малого бизнеса с запуском краудлендинговой платформы «Сберкредо», сообщили 16 декабря в пресс-службе Сбербанка.

«Инвесторы получат информацию о компаниях, прошедших проверку, собранную из открытых источников, минимизируя тем самым время на самостоятельный поиск информации и оценку рисков», — пояснили в банке.

Отмечается, что комиссия за пользование этой системой составит 5% от объёма привлечённых средств, а ставки будут зависеть от уровня риска. На первом этапе воспользоваться новой возможностью смогут клиенты Сбербанка в московском регионе, затем этот функционал будет расширен на другие субъекты.

Добавим, рынок краудлендинга сегодня не регулируется, закон о нём вступит в силу лишь 1 января 2020 года.

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