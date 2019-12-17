Владивосток, , 05:56 — REGNUM Аккредитованный на Большую пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным журналист из Приморья рассказал, какие вопросы он повезёт в Москву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Журналист независимого издания «Северное Приморье» Вадим Перевалов рассказал, что вопросы сформированы самими условиями существования людей на Дальнем Востоке, и в частности, в Приморье.

«Всего я хотел бы задать три вопроса, которые касаются самых «больных тем» региона, все они так, или иначе, соприкасаются с экономикой. Первый вопрос, это очень болезненный для нас рост энерготарифов. На Дальнем Востоке и так условия жизни не сладкие, но то, что происходит сейчас в ценообразовании на энергетику — просто ужас. «Наверху» говорят о развитии экономики Дальнего Востока, в том числе благодаря преференциальным ТОРам и Свободному порту, однако «снизу» мы понимаем — при сложившемся положении такую стоимость энерготарифов не потянет ни одно зарождающееся предприятие. Второй вопрос — неимоверный рост стоимости автомобильного топлива, в частности, дизельного топлива. Доставляемое в удалённые территории края, оно вырастает ещё больше, своей ценой исключая какую-либо возможность транспортного развития. Мы хотим чётко знать, какие меры готово предпринять государство для изменения сложившегося положения», — рассказал журналист.

Ещё один вопрос касается изменения системы налогообложения.

«Отмена ЕНВД и переход к общей системе налогообложения решительным образом заставит огромное число предприятий малого и среднего бизнеса просто закрыться. Фактически это убьёт малый и средний бизнес и без того, испытывающий не самые лучшие времена. Нас интересует, что государство может сделать, чтобы соответствовать своим обещаниям оказывать всяческую поддержку малому и среднему предпринимательству», — рассказал Вадим Перевалов.

Журналист отметил, что если ему удастся обратить на себя внимание, то он сможет в одно предложение объединить все три вопроса, так как они по своему смыслу неразрывно связаны.

Как сообщало ИА REGNUM, президентская администрация аккредитовала рекордное количество СМИ на Большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая состоится 19 декабря 2019 года в Москве.