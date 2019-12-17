Казань, , 05:30 — REGNUM Депутаты Госсовета Татарии разработали проект закона, который запрещает продажу бестабачной никотиносодержащей продукции, а также приборов, которые преобразуют никотиносодержащую жидкость в пар, гражданам до 18 лет. Законотворческая инициатива внесена и находится на рассмотрении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проект закона разработали семеро депутатов Госсовета. В нём вводится понятийный аппарат, например, уточняется, что такое «бестабачная никотиносодержащая продукция» (любая продукция, содержащая никотин и предназначенная для потребления никотина любым способом), «электронная система доставки никотина». Под последним имеются ввиду не интернет-магазины, а разные виды устройств с помощью которых идёт преобразование жидкости в аэрозоль (пар), что вдыхает потребитель.

Помимо запрета продажи детям данных видов продукции, в республиканский административный кодекс предложено внести санкцию для нарушителей. Она будет предполагать наказание не только за продажу, но и за вовлечение. Гражданам грозит штраф 3−5 тыс. рублей, должностным лицам — 30−50 тыс. рублей, юрлицам — 100−150 тыс. рублей.

Если закон примут, то он вступил в силу через десять дней после официального опубликования.

Напомним, ранее стало известно, что в Башкирии планируется запретить продажу этой продукции несовершеннолетним. В октябре к такому решению пришли и в Вологодской области.