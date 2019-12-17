Москва, , 05:31 — REGNUM Группа информационного обеспечения Сухопутных войск сообщила, что ракетные войска и артиллерия Армии России уже переоснащены современными образцами вооружения более чем на 50% и продолжается работа по переходу российской артиллерии в новое качество, сообщает 16 декабря пресс-служба Министерства обороны РФ.

Осуществляется работа над качественно новым состоянием артиллерии: она должна стать разведывательно-огневой системой. Такая система состоит из сил и средств огневого поражения, оперативного, боевого и технического обеспечения, которые с единым автоматизированным управлением в режиме реального времени. Именно применение подразделений как разведывательно-ударных комплексов может чётко зафиксировать и уничтожить вражеские войска и объекты противника. Причём цикл «разведка — поражение» становится всё более совершенным, что даёт возможность уменьшить время между обнаружением и поражением целей в полтора-два раза.

Одновременно разрабатываются новые высокотехнологичные средства боя, разведки и управления.

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