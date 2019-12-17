Москва, , 05:27 — REGNUM Восемь сокращённых рабочих недель ожидают жителей России в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, сообщил 16 декабря журналистам заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Первая такая неделя начнётся сразу после Новогодних каникул, затем — в конце февраля. По словам представителя ведомства, в связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в конце февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля.

Далее, объяснил Шкловец, сокращённую неделю подарит Международный женский день, который подарит всего четыре рабочих дня на второй неделе. Также четыре рабочих дня будет в конце апреля в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда.

«В мае в связи с переносами выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая», — пояснил представитель Роструда.

Вторая майская неделя также будет сокращенной из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы. Оставшиеся недели придутся на лето и осень: в связи с празднованием Дня России 12 июня и Днём народного единства 4 ноября.

Читайте также: Новогодние каникулы — 2020 будут самыми короткими за шесть лет