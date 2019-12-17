Якутск, , 05:19 — REGNUM В Якутске с 2020 года проезд для учеников с 5 по 11 классы на городском транспорте будет бесплатным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Новосибирске мужчина оплатил проезд всех пассажиров маршрутки

«Будет введён бесплатный проезд для школьников с 5 по 11 классы. На эти цели предусмотрены в бюджете 35 млн рублей дополнительно», — сказал первый замглавы города Максим Трофимов в эфире программы «Прямой разговор с городом».

Как сообщил ИА REGNUM, в Новосибирске 2 декабря в одной из маршруток щедрый молодой парень расплачивался за проезд за всех пассажиров.