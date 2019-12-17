Женева, Швейцария, , 05:02 — REGNUM Эксперты Всемирного экономического форума (WEF) утверждают, что мир преодолеет гендерное неравенство лишь через 99,5 лет при сохранении нынешних тенденций, сказано в исследовании, обнародованном 17 декабря.

Специалисты WEF считают, что уменьшение диспропорции случилось впервые за последние три года. Это произошло по большей части в результате прихода большего числа женщин в политику — со 107 до 95 лет. Слабый пол получил 25,2% мест в парламентах и 21,2% министерских должностей. В 2018 году эти показатели составили соответственно 24,1% и 19%.

В экономике наоборот, условия занятости мужчин и женщин сравнительно ухудшились — с 202 до 257 лет, такой срок отвели эксперты на преодоление разрыва. Они объясняют эту тенденцию широкой автоматизацией отраслей, где заняты в основном женщины и особенностями женских профессий, не предполагающих высокие зарплаты. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом общий показатель сократился со 108 до 99,5 лет.

Лидерами по равенству полов в эксперты WEF считают Исландию, Норвегию, Финляндию, Швецию и Никарагуа. Россия заняла 81-ю строчку из 153-х, причём в прошлом году она была на 75-м месте.

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