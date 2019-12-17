Якутск, , 04:55 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в обращении к Госсобранию республики озвучил инициативу о денежных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Путин распорядился проработать выплаты ветеранам к 75-летию Победы

«Наш долг — окружить заботой и вниманием каждого участника Великой Отечественной войны, ветерана тыла, детей войны. Всем обществом мы обязаны позаботиться об их здоровье, жизненных условиях, помочь решить все проблемы», — сказал глава Якутии.

В подтверждении своих слов Айсен Николаев объявил, что ко Дню Победы этой категории жителей Якутии единовременно выплатят по 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты как ветеранам, так и другим категориям граждан, которых «традиционно таким образом отмечали в преддверии праздников и юбилейных дат».