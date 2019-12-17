Владивосток, , 05:03 — REGNUM Быть ли последнему дню уходящего года выходным, в Приморье решили выяснить с помощью голосования в Instagram, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На своей странице в социальной сети администрация Приморья организовала голосование по вопросу выходного дня 31 декабря.

На выбор приморцам предлагается три варианта: «сделать 31 декабря выходным», «сделать 28 декабря рабочим и отдыхать 30 и 31 декабря» и «всё равно». Голосование продлится до 22 декабря, после чего будет принято решение.

Также в аккаунте сообщается, что губернатор Приморья Олег Кожемяко, принимая решение о выходном дне, будет ориентироваться на мнение жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах страны разгорается спор по поводу того, быть 31 декабря выходным днём, или нет. Ряд регионов уже определился с этим вопросом: некоторые объявили этот день выходным, некоторые сделали его рабочим.