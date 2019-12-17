Москва, , 05:00 — REGNUM Пилотный проект «Туризм для граждан старшего поколения» предлагает запустить в России координационный совет по туризму при правительстве. Об этом 17 декабря сообщает газета «Известия».

Как рассказал изданию заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, проект, который приурочат к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, войдет в итоговый план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года.

Как отмечается, в первую очередь государством будут финансово поддерживаться программы, связанные с посещением исторических памятных мест Великой Отечественной войны.

По мнению Фомина, пилотная версия программы покажет, как это будет работать.

«Мы давно говорим, что надо создать для людей старшего поколения пилотные проекты, опробовать их и предложить регионам. Например, проводить конкурсы, соревнования или викторины для пожилых граждан, а после отправлять победителей по выбранным маршрутам. При этом туры должны быть разнопрофильными», — подчеркнул он.

Программу планируется реализовать в рамках федерального проекта «Старшее поколение», который, в свою очередь, входив в национальный проект «Демография».