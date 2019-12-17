Москва, , 04:56 — REGNUM Гарантом защиты национальных интересов страны назвал ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в своём поздравлении с Днём РВСН министр обороны РФ Сергей Шойгу. Поздравление министра обороны 17 декабря опубликовала пресс-служба Минобороны России.

В своём обращении ко всем, кто имеет отношение к ракетному щиту России, министр обороны подчеркнул, что «ракетные войска стратегического назначения являются одним из главных компонентов сил ядерного сдерживания и гарантом защиты национальных интересов страны».

По словам Шойгу, именно профессиональное мастерство воинов-ракетчиков, успешно осваивающих новую технику, и надежность современного вооружения позволяют качественно выполнять поставленные перед РВСН задачи в любой обстановке.

Особо министр поблагодарил ветеранов, которые «охотно передают молодому поколению богатый опыт и бесценные знания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году РВСН отмечают свой 60-летний юбилей. 17 декабря 1959 года в СССР было принято решение о создании ракетных войск стратегического назначения, как нового вида Вооруженных сил.

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