Москва, , 04:55 — REGNUM Жители крупных российских городов меньше доверяют соседям, чем остальные граждане России, согласно опросу ВЦИОМ.

В среднем, согласно данным опроса, не доверяет соседям 18% жителей многоквартирных домов. Доля недоверчивых заметно выше среди жителей городов-миллионников, где таковых 25% и среди живущих на съмных квартирах (28%).

Однако 79% наших граждан соседям доверяют. Почти половина, 46%, знает почти всех соседей по подъезду. Знакомы с немногими или ни с кем 36%. Опрошенные, снимающие жильё, так ответили в 58% случаев.

Почти две трети (62%) наших сограждан-жителей многоквартирных домов, последние год-два оказывали соседям помощь. Чаще всего помогали в ремонте (12%), моральную поддержку оказали 8%, материально помогли тоже 8% опрошенных. Другие помогали соседям тем, что ходили в магазин, присматривали за детьми или животными, помогали донести тяжести.

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