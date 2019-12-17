Красноярск, , 03:25 — REGNUM В Красноярске обследовали гаубицу на Караульной горе. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, специалисты выявили, что орудию необходимы регламентные работы по комплексному техническому обслуживанию и ремонту.

Их будут выполнять квалифицированные военные специалисты. Для этого гаубицу перевезут на учебно-полевую базу Военно-инженерного института Сибирского федерального университета (СФУ).

Напомним, в Красноярске с 2001 года установилась традиция полуденного выстрела из гаубицы, установленной возле часовни Параскевы Пятницы. С 2015 года залп давала гаубица Д-30, произведённая в начале 1960-х годов.

В связи с ремонтом выстрелы производиться не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске появилась новая городская традиция, связанная с часами.