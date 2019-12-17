Биробиджан, , 02:41 — REGNUM Диагностический центр «Лекарь» намерен запустить процедуру банкротства ОГБУ «Биробиджанский психоинтернат», который задолжал ему значительную сумму, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Ульяновской области одно муниципальное предприятие банкротит другое

Соответствующее извещение кредитор разместил на портале «Федресурс». По имеющимся данным, психоинтернат уже выплатил кредитору 300 тыс. рублей долга, но остался должен ещё полмиллиона.

В администрации учреждения сообщение о запуске процедуры банкротства пока не комментируют. Комитет соцзащиты населения, которому подведомственно ОГБУ «Биробиджанский психоинтернат», намерен разобраться в ситуации, пишет издание Набат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Димитровграде Ульяновской области одно муниципальное предприятие банкротит другое. Наблюдение введено в отношении МУП «Управление жилищным фондом».