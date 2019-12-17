Остин, США, , 01:57 — REGNUM Свою 80-ю годовщину свадьбы отпраздновали 106-летний Джон и 105-летняя Шарлотта Хендерсон — старейшая в мире супружеская пара. Об этом 16 декабря сообщает телекомпания CNN.

К юбилею свадьбы общий возраст супругов достиг 211 лет и 175 дней.

На празднование в Лонгхорне (штат Техас) Джон привёз Шарлоту в двухместном автомобиле 1920 года, с прекрасным букетом цветов — точно так, как это произошло во время их первого свидания.

Их знакомство состоялось в университете Техаса в 1934 году. В брак счастливые молодые люди вступили осенью 1939 года. По словам супругов, секрет долгой жизни и счастливого брака заключается в умеренности и любви.

Джейсон Фри, который настоял на включении своих двоюродных дедушки и бабушки в в Книгу рекордов Гиннесса в качестве старейшей в мире супружеской пары, считает, что живущая насыщенной жизнью супружеская пара — прекрасный пример для других.

«Они замечательная пара и пример очень счастливой пары, путешествующей рядом друг с другом по жизни», — подчеркнул Фри.