Махачкала, , 01:10 — REGNUM Уголовное дело о хищении адвокатом денежных средств своих клиентов явилось основанием для выемки документов в управлении Федерального казначейства (УФК) по Дагестану. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба управления Федерального казначейства по Республике Дагестан.

Как следует из сообщения, выемка документов проводилась 13 декабря сотрудниками Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Мероприятие проводилось «в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения адвокатом денежных средств у своих доверителей, взысканных по судебным искам к казне Российской Федерации о возмещении вреда за незаконное уголовное преследование».

В документе казначейства отмечается, что следователям был представлен полный доступ ко всем изымаемым материалам и «оказано необходимое содействие в подборе подлежащих выемке документов».

Одновременно сообщается, что следователям «было разъяснено, что интересующие следствие исполнительные и платежные документы в УФК по Республике Дагестан не хранятся».

В республиканском казначействе утверждают, что все интересующие следствие документы в соответствии с действующим законодательством «предъявляются взыскателями непосредственно в Министерство финансов Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM 13 декабря, в управлении Федерального казначейства по Дагестану сотрудниками силовых структур проводилась выемка документов. Оперативные мероприятия были связаны с уголовным делом, ранее возбужденным главным следственным управлением МВД по СКФО.

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