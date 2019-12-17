17 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

Снюс — что это? Не каждый взрослый ещё знает. Однако детей этим уже не удивить. Как бороться? Что делать, чтобы наших детей не травили? Может ли повлиять школа, или это беда, с которой родители вынуждены бороться один на один?

Александр Тищенко, , 07:11 — REGNUM Родители и школы бьют тревогу: в России новый бич всех подростков. Курение, как убеждают нас с экранов телевизоров, уже не в моде. Сегодняшние подростки массово подсаживаются на иной вид никотина — по убеждениям изготовителей, менее вредный, однако в реальности гораздо более опасный, чем одна сигарета.

Трудный возраст Impactliving.org

Что такое снюс? По виду — это измельчённый и увлажнённый табак, расфасованный в мелкие пакетики. Потребители снюса закладывают такой пакетик под губу (на сленге подростков — «закинуться», «кинуть»), после чего никотин с химическими веществами практически сразу попадает в кровоток через слизистую полости рта.

Откуда он пришёл?

Принято считать, что снюс используется потребителями табака в качестве альтернативы курению уже несколько столетий, особенно в Швеции, которая считается родоначальником табачного изделия, однако в 1992 году европейские чиновники обеспокоились популярностью снюса и ввели полный запрет на его продажу. Исключение составили Швеция и Норвегия, в которых до сих пор можно абсолютно легально приобрести снюс.

В Россию снюс пришёл в 2004 году, и с тех пор наблюдались периодические попытки запретить вещество для продажи. Однако лишь в декабре 2015 года были приняты поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и статью 14.53 КоАП (несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями), предусматривающие штраф за продажу снюса.

Однако производителей это не остановило: уже с февраля 2016 года снюс начали ввозить в Россию под видом жевательного табака, леденцов и мармелада. Такие схемы уже наблюдались во время «солевой чумы», когда производители опасных синтетических наркотиков постоянно меняли химический состав веществ для провоза на территорию России и последующей реализации.

В США также налажено производство снюса, однако там он менее популярен, содержит гораздо меньше никотина и имеет на упаковке предупреждающие наклейки: «Не является безопасной заменой сигарет», «Может вызвать рак ротовой полости» и «Может вызывать болезнь дёсен и потерю зубов».

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Невидимый враг

Коварность снюса — в его незаметности и катастрофическом вреде для молодых организмов. Производители снюса уверяют: это всего лишь аналог сигарет, только без дыма и канцерогенов. А вот медики не выказывают такого же оптимизма: по их словам, химический состав снюса по своему действию в разы опаснее сигарет, а доза никотина, содержащаяся в одном пакетике, равняется двум выкуренным пачкам сигарет.

С последним связана и серия происшествий после употребления снюса подростками. В течение 2019 года из российских регионов поступала информация о передозировке снюсом. Подростки, не рассчитав дозы либо взяв несколько пакетиков «на слабо», принимают вещество, после чего молодой организм не выдерживает и получает мощнейшую интоксикацию. Этим, кстати, также объясняется и бешеная популярность снюса: соединение химических веществ и мощнейшая доза табака создают у подростка чувство головокружения и одурманивания (на сленге — «жмыхнуло», «торкнуло»), которые наступают уже спустя несколько минут после закладывания вещества за верхнюю губу.

Последствия от употребления снюса, как отмечает психиатр-нарколог Булат Гатин в интервью телеканалу ТНВ, также приходят со временем: на первых этапах у человека периодически краснеют глаза и наблюдается неадекватное поведение, затем — нарушаются мыслительные процессы, нарушается память, человек становится раздражительным. Врачи также уверяют: как и от любого никотинового вещества, снюс может привести к выпадению зубов и заболеванию дёсен, онкологии желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов.

Привлекает подрастающее поколение и невысокая цена: одна «шайба» с десятками пакетиков стоит в среднем 200−300 рублей. Есть и другой эффект, который так нравится подросткам с бдительными родителями: снюс непросто распознать по сторонним признакам, от него нет запаха — лишь аромат вкусовых добавок и ароматизаторов. Таким образом, потребителей снюса непросто распознать человеку со стороны.

Школьники Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Школы опускают руки

Бдительные родители бьют тревогу: если дома подростков можно хоть как-то проконтролировать, то на улице и в школе — никак. В учебных заведениях появились целые сети по продаже и распространению вещества: юные снюс-дилеры закупают «шайбы» оптом, после чего распространяют с наценкой в школах.

Учителя признаются, что распознать потребителя снюса практически невозможно: максимум, что выдаёт ученика, который находится «под снюсом» — это повышенное слюноотделение, просьба дать воды, небольшие дефекты речи из-за заложенного за губу пакетика и периодически окрашенная в какой-либо цвет слюна. Некоторые преподаватели отмечают, что борьбе со снюсом нередко мешают и сами родители: будучи пойманным на употреблении или хранении снюса, подросток переиначивает историю, делая себя жертвой, а школьных учителей — агрессорами, всеми силами желающими «утопить» примерного ребёнка. После чего — жалобы в местный департамент образования, требования уволить учителя из-за немотивированных обвинений и, как следствие, увольнение учителя с места работы.

Блоги не во благо

Завершающий штрих в популяризации образа потребления снюса наносят нынешние кумиры подрастающего поколения — модные и популярные YouTube‑ и Instagram-блогеры. В сети можно найти видеоролики, где блогеры Юрий Хованский, Паша Техник и Вячеслав Дворецков употребляют снюс и всячески поддерживают его распространение вместо сигарет. Им вторят и несовершеннолетние подростки, которые ставят над собой аналогичные эксперименты и на видеокамеру в попытке подражать своим кумирам делают «обзоры на новый снюс».

Каток Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российское законодательство официально отказывается признавать снюс наркотиком — он не включён в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации». Однако регионы, которые уже сегодня начинает трясти от «снюсовой лихорадки», решили взять ситуацию в свои руки.

Так, в Башкирии двое подростков попали в больницу с сильным токсическим отравлением. Анализы выявили, что в организме несовершеннолетних находились остатки растительного и синтетического наркотиков. Врачи не исключили, что они были подмешаны в снюсовые конфеты, в употреблении которых признались подростки. Сразу после этого инцидента глава региона Радий Хабиров дал 24 часа магазинам, чтобы убрать снюс с прилавков и из продажи. Спустя несколько дней Хабиров заявил, что снюс пропал из 70% магазинов республики.

Вопрос, который начинает всё активнее тревожить общество, всё острее и острее становится перед всеми жителями социума, особенно в свете роста программ и проектов по развитию спорта и здорового образа жизни. Однако пока депутаты в вялотекущем предновогоднем режиме пытаются ввести законопроекты с поправками, предусматривающими полный запрет на продажу всех снюсовых смесей вне зависимости от названия, регионы берут ситуацию в свои руки и начинают инициативы снизу. Ведь инициативы снизу вовсе не наказуемы, особенно если речь идёт о «ползучей эпидемии».

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