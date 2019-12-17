Москва, , 00:37 — REGNUM Рекордные 23,4 тыс. жалоб получили российские приставы за первые десять месяцев 2019 года, что на 35% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 17 декабря пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что по вопросу взаимодействия с коллекторами граждане стали проявлять более активную позицию, и обращаются в ФССП когда считают, что их права ущемляют. Чаще всего жалобы связаны с навязчивыми звонками и сообщениями, в том числе близким должника, а также с раскрытием персональных данных и психологическим давлением.

При этом число обращений, связанных с работой «черных» кредиторов и взыскателей, выросло в этом году на 70%, а общая сумма штрафов, которую суды назначили за нарушения закона о коллекторах, в январе-октябре 2019-го увеличилась на 48,5%, до 91,9 млн рублей.

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