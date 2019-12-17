Лондон, , 00:08 — REGNUM Какие напитки быстрее приводят к опьянению и какие вызывают самое сильное похмелье рассказал учёный из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски 16 декабря в интервью изданию Daily Mail.

Сосабовски пояснил, что главный эффект от употребления спиртных напитков зависит от количества этанола в них. При этом легче всего опьянеть от хереса и портвейна, эти напитки отличает высокая всасываемость при сравнительно небольшом (20%) содержании алкоголя. Также быстро человек пьянеет и от игристых вин из-за их высокой газации, которая ускоряет в несколько раз всасываемость алкоголя. А вот крепкие спиртные напитки, такие, как виски, всасываются кровеносной системой значительно медленнее, потому что содержащееся в них большое количество этанола подавляет работу слизистой желудка.

При этом учёный предостерёг от смешивания во время застолья крепких напитков с водой. По мнению учёного, вода разбавляет этанол и уменьшает градусность напитка, этим ускоряя его всасываемость. Человек, запивая крепкий алкоголь водой, пьянеет значительно быстрее.

Именно по этой причине, отметил эксперт, нельзя запивать крепкий спиртной напиток лёгким. А чтобы чувствовать себя немного лучше, чем обычно на следующий день после алкогольных возлияний, учёный порекомендовал пить водку. И главное, добавил специалист, важно помнить: единственный способ не перепить — это не пить алкоголь вообще.

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