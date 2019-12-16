Москва, 16 декабря 2019, 23:57 — REGNUM О цензуре, которая существует на телевидении, написала в Instagram глава запусков телеканала ТНТ Кристина Сникерс, сообщает 16 декабря «Фонтанка».
По словам Сникерс, цензура касается «фантазийного кино». Она упомянула сериал с Владимиром Зеленским, который снимался в нём ещё не будучи украинским президентом. «Слугу народа», отмечает она, сняли с эфира, так как на ТНТ «забыли вырезать шутку» про президента РФ Владимира Путина.
Напомним, о цензуре на телевидении заявлял российский юморист Максим Галкин — в одном из своих выступлений.
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