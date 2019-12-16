Москва, , 23:38 — REGNUM Департамент транспорта Москвы подтвердил информацию о случайных начислениях пассажирам по 20 тысяч рублей на транспортные карты «Тройка» при оплате ими проезда на Московских центральных диаметрах, которую 16 декабря распространил ряд Telegram-каналов.

«Действительно, были выявлены единичные случаи зачисления некоторых сумм на карту «Тройка» после оплаты проезда на валидаторах на станциях МЦД», — приводит комментарий пресс-службы департамента РИА Новости.

При этом в департаменте предложили считать случайные начисления средств подарком от Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) к Новому году.

Отмечается, что руководство департамента попросило коллег из ЦППК не блокировать данные средства на транспортных картах, чтобы «сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса».