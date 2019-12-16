Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Известный видеоблогер PewDiePie (Феликс Кьельберг), являющийся одним из лидеров YouTube, заявил, что в начале 2020 года он намерен «отдохнуть» от видеосервиса. Об этом он сообщил 15 декабря на своём YouTube-канале.

В очередном видео он сообщил, что не в восторге от последних изменений в политике сервиса и признался, что чувствует себя уставшим.

«Я хотел сказать это заранее, потому что я принял решение. Я устал. Я устал, я чувствую себя очень уставшим», — сказал Кьельберг, добавив: его подписчики должны быть готовы к тому, что в начале 2020 года он «будет отвутствовать некоторое время».

Блогер также отметил: последние изменения в политике YouTube фактически сыграют на то, что с видеосервиса пропадёт весь «острый» контент. По мнению PewDiePie, это приведёт к тому, что на YouTube станет просто «скучно».

Ранее администрация YouTube сообщила, что она больше не будет пропускать ролики, в которых будут присутствовать «скрытые» угрозы или оскорбления, а также контент, который оскорбляет людей по признаку расы, пола или сексуальной ориентации. Подобные новости вызвали негодование в среде видеоблогеров.

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