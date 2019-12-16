Казань, , 22:53 — REGNUM К 19 декабря температура воздуха в Татарии может достичь в дневные часы +4°С. Слабо положительные температуры в светлое время суток прогнозируются также 17 и 18 декабря, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

В эти дни ожидается влажная погода с мокрым снегом, на дорогах гололедица, на востоке республики следующей ночью ожидается слабая метель. В ночные часы температура воздуха составит — 1… — 6 °C.

При максимально высокой температуре 19 декабря ожидается дождь, мокрый снег.

К выходным резко похолодает и уже 21 декабря синоптики прогнозируют снижение температуры днем до — 6… — 11 °C, ночью от — 13 °C, при прояснениях до — 18 °C.

«В условиях колебаний температур и осадков смешанного характера весь период на дорогах республики прогнозируется гололедица, местами сильная», — предупреждают синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября температура воздуха в Казани превысила более чем столетний максимум, который был зафиксирован в этот день в 1905 году. Прошлый температурный рекорд составлял 11,6°С. Рекорд текущего года в дневные часы фиксировался на уровне 12,6°С.

6 ноября был побит еще один рекорд. Так, максимальная температура воздуха в столице Татарии в этот день в 2013 году составляла 11,8°С. 6 ноября 2019 года метеостанции Казани зафиксировала максимальную температуру 12,2°С.

Осень в Татарии закончилась слабо положительными температурами.