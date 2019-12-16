Санкт-Петербург, , 22:41 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал региональный закон об обращении с животными. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Бездомная собака Дарья Драй © ИА REGNUM

Теперь правительство сможет определить порядок обращения с бездомными животными и наладить работу приютов на территории Петербурга.

Заметим, на данный момент в Северной столице нет ни одного государственного приюта, все они частные и содержатся за счет пожертвований. Новый закон позволит Смольному создавать городские приюты, обеспечивать функционирование таких организаций.

Кроме того, чиновники должны будут определиться с местами для площадок по выгулу собак.

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