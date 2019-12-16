Москва, , 22:33 — REGNUM Добиться прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx намерен Rambler Group, сообщает 16 декабря пресс-службе компании.

Соответствующее поручение направлено советом директоров Rambler своему менеджменту. Rambler попросит российские правоохранительные органы закрыть уголовное дело.

Теперь Rambler намерен свои претензии к Nginx решать «в рамках гражданско-правового поля».

Напомним, уголовное дело против Nginx о нарушении авторских прав было возбуждено по обращению Lynwood Investments CY Ltd, которая представляет интересы Rambler.

Rambler обвиняет Nginx в том, что он использует его интеллектуальную собственность. Только Rambler, считает его руководство, владеет правами на программное обеспечение Nginx, которое было разработано ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.