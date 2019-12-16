Санкт-Петербург, , 22:31 — REGNUM Заявки на эскиз нового терминала петербургского аэропорта «Пулково» соберут до конца начавшейся 16 декабря рабочей недели. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на портале Ростендера.

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

Управляющая аэропортом компания «Воздушные ворота Северной столицы» ищет подрядчика для разработки эскизного проекта в качестве второй очереди развития аэропорта. За это ВВСС собираются заплатить 25 млн рублей. Заявки принимают до 20 декабря 2019 года.

Стройка должна быть завершена за двадцать лет — к 2039 году. Площадь нового терминала может достичь 160 кв. метров, он должен будет обслуживать почти 7 тыс. пассажиров в часы пиковых нагрузок.

Проектирование должно начаться уже после Нового года. Совокупные инвестиции могут составить 400 млн евро.

Читайте ранее в этом сюжете: Часть зимних полетных программ из аэропорта Пулково претерпит изменения