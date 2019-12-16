Москва, , 22:15 — REGNUM Россия с недоумением восприняла оценки со стороны представителей наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине относительно итогов обмена пленными, который состоялся в сентябре 2019 года. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

Российские дипломаты отвергли «голословные обвинения» в якобы жестоком обращении с гражданами Украины со стороны ФСБ РФ. В ведомстве призвали специалистов наблюдательной миссии ООН использовать официальные источники в ходе работы над своими докладами.

Помимо этого, в МИД РФ напомнили об ошибочности включения в доклад наблюдательной миссии ситуации в третьих странах. В этой связи специалистам ООН напомнили, что Крым и Севастополь является частью Российской Федерации, и включение российских территорий в доклад является неправомерным.