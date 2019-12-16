Омск, , 21:57 — REGNUM Видеозаписи, сделанные жителем Омска, который издевался над своим пасынком, обнародовал 16 декабря телеканал НТВ.

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно. Мать была в курсе и даже пересматривала эти записи.

Мальчик должен был, по требованию взрослых, стоять на гречке полночи или ночь, причём зачастую так происходило несколько ночей подряд. После этого он должен был собрать крупу в пакет.

Наказывали ребёнка за опоздания из школы и другие подобные провинности. По данным НТВ, ребёнок находился в истощённом состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отчим ребёнка сейчас находится в СИЗО, дело рассматривается в суде. Ребёнок живёт с матерью, которую отпустили под подписку о невыезде.

Читайте ранее в этом сюжете: Кузнецова об истязании мальчика гречкой в Омске: История ужасающая