Вашингтон, , 21:46 — REGNUM В сеть выложили трейлер дополнения Star Wars Battlefront 2: The Rise of Skywalker. Ролик был опубликован 16 декабря на YouTube-канале EA Star Wars.

Разработчики из Electronic Arts предлагают геймерам погрузиться в историю финала многолетней космической саги о семье Скайуокеров. Им предстоит вести бои на новой экзотической планете, где идёт война между Сопротивлением и Первым Орденом.

В ролике показаны знакомые фанатам персонажи, в том числе, Кайло Рен и Рей. Обновление станет доступным с 17 декабря 2019 года.

Релиз Star Wars Battlefront 2 состоялся 17 ноября 2017 года. Это игра в жанре шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) от первого и третьего лица, в основу которой легла вселенная «Звёздных войн».

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