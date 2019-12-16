Омск, 16 декабря 2019, 21:41 — REGNUM О ситуации с истязаниями мальчика из Омска его отчимом высказалась 16 декабря уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова в интервью «Звезде».
Кузнецова отметила, что уголовные дела возбуждены как в отношении отчима мальчика, так и в отношении матери (по трём статьям).
Детский омбудсмен отметила, что эту ситуацию должна рассматривать прокуратура Омской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мальчик в Омске в мае 2019 г. убежал из дома, где над ним издевался отчим, оставляя его на всю ночь стоять голыми коленями на зёрнах гречихи. Ребёнка пришлось оперировать. Сейчас отчим находится в СИЗО, а ребёнок — с матерью.
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