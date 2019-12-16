Омск, , 21:41 — REGNUM О ситуации с истязаниями мальчика из Омска его отчимом высказалась 16 декабря уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова в интервью «Звезде».

Кузнецова "История ужасающая. Мы понимаем, что когда это происходило, по сути, совершалось преступление, рядом были законные представители, в частности, мама».

Кузнецова отметила, что уголовные дела возбуждены как в отношении отчима мальчика, так и в отношении матери (по трём статьям).

Кузнецова «В ближайшее время суд вынесет решение. По одной из статей, которые вменяются матери, срок наказания от трёх до семи лет лишения свободы».

Детский омбудсмен отметила, что эту ситуацию должна рассматривать прокуратура Омской области.

Кузнецова «Очень важно проверить обоснованность действий органов опеки по поводу передачи ребёнка маме на этом этапе, учитывая обстоятельства дела».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мальчик в Омске в мае 2019 г. убежал из дома, где над ним издевался отчим, оставляя его на всю ночь стоять голыми коленями на зёрнах гречихи. Ребёнка пришлось оперировать. Сейчас отчим находится в СИЗО, а ребёнок — с матерью.

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