Омск, 16 декабря 2019, 21:41 — REGNUM О ситуации с истязаниями мальчика из Омска его отчимом высказалась 16 декабря уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова в интервью «Звезде».

"История ужасающая. Мы понимаем, что когда это происходило, по сути, совершалось преступление, рядом были законные представители, в частности, мама».
Кузнецова

Кузнецова отметила, что уголовные дела возбуждены как в отношении отчима мальчика, так и в отношении матери (по трём статьям).

«В ближайшее время суд вынесет решение. По одной из статей, которые вменяются матери, срок наказания от трёх до семи лет лишения свободы».
Кузнецова

Детский омбудсмен отметила, что эту ситуацию должна рассматривать прокуратура Омской области.

«Очень важно проверить обоснованность действий органов опеки по поводу передачи ребёнка маме на этом этапе, учитывая обстоятельства дела».
Кузнецова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мальчик в Омске в мае 2019 г. убежал из дома, где над ним издевался отчим, оставляя его на всю ночь стоять голыми коленями на зёрнах гречихи. Ребёнка пришлось оперировать. Сейчас отчим находится в СИЗО, а ребёнок — с матерью.

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