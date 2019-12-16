Лондон, , 21:35 — REGNUM Разработчики No Man's Sky выпустили предпраздничное обновление к игре, в котором появился музыкальный синтезатор. Демонстрационный ролик они опубликовали 16 декабря на YouTube-канале HelloGamesTube.

С помощью синтезатора ByteBeat, интерфейс которого представляет собой музыкальный редактор на основе сэмплов, геймеры могут создавать различные мелодии. Интересным представляется то, что, как всё в No Man Sky, сэмплы также генерируются процедурно при помощи определённого алгоритма, заложенного в виртуальное приложение.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что один из геймеров воссоздал в No Man's Sky уровень E1M1 из игры Doom 1993 года. При его создании поклонник классического шутера использовал элементы, которые принесло с собой в игру новое обновление Synthesis («Синтез»).

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