Москва, , 21:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании в виде денежных штрафов за неисполнение норм законодательства о СМИ-иностранных агентах. Документ 16 декабря опубликован на официальном сайте правовой информации.

За неоднократное нарушение закона о СМИ-иностранных агентах юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 5 млн рублей.

Первое нарушение закона обойдётся гражданам в 10 тыс. рублей, должностным лицам — в 50 тыс. рублей, юридическое лицо будет оштрафовано на 500 тыс. рублей. Повторное совершение такого деяния повлечёт более серьёзные штрафы — от 50 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Неоднократное нарушение закона о СМИ-иноагентах, дважды за год или более, повлечёт штраф для граждан в 100 тыс. рублей или административный арест продолжительностью до 15 суток.

Должностным лицам это обойдётся в 200 тыс. рублей, а юридические лица оштрафуют на 5 млн рублей.

Новый закон вступит в силу с 1 февраля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, российский закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иностранных агентов является зеркальным ответом на действия властей США и их сателлитов в отношении российских СМИ.

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