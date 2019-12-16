Москва, , 21:24 — REGNUM Сразу два проекта группы ФосАгро — «ФосАгро-школа» и Летние школы по зеленой химии — стали лауреатами конкурса благотворительных программ «Лидеры корпоративной благотворительности в парадигме устойчивого развития-2019».

Всего в этом году в престижном конкурсе участвовало 65 российских и международных компаний, ведущих благотворительную деятельность в России. По итогам был составлен сводный рэнкинг участников исследования, в него удалось войти лишь 40 компаниям. Первое место разделили «Газпром нефть» и «Норильский никель», компания «ФосАгро» — на 22 строчке.

Второе место в номинации РСПП «Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций в территориях присутствия, связанная со стратегией бизнеса, в контексте устойчивого развития» взял проект «ФосАгро-школа» (строчка была поделена с тем же проектом «Родные города» «Газпром нефти»).

«ФосАгро-школа» вырос из проекта «ФосАгро-классы», который был запущен в 2013 году в городах присутствия группы: Апатитах и Кировске (Мурманская область), Балакове (Саратовская область), Волхове (Ленинградская область) и Череповце (Вологодская область). В пяти школах этих городов были созданы классы (10 и 11), ученики которых стали заниматься по комплексной профориентационной программе, в классах были установлены интерактивные доски, мультимедийная аппаратура, закуплены планшеты. В 2018 году проект «ФосАгро-классы» был расширен, он стал называться «ФосАгро-школы». Теперь профориентационная работа проводится, начиная с младших классов. Группа ФосАгро стала оказывать более широкую материальную помощь подшефным школам. В этом году проект достиг знакового рубежа — на предприятия группы вышли первые девять выпускников «ФосАгро-классов».

Третье место в номинации «Лучшая программа партнерства в интересах устойчивого развития» занял проект Летние школы по зеленой химии. Это проводимые ежегодно семинары аспирантов и молодых ученых из развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Всего было проведено уже 11 летних школ. ФосАгро выступает партнером проекта с 2018 года, пожертвовав на него уже более 30 тысяч долларов США. С тех пор были проведены школы в Дар-эс-Саламе (Танзания) и Венеции (Италия). В этих сессиях приняли участие более чем 165 молодых ученых и 35 лекторов мирового уровня из 43 стран.

«Мы уверены в успешности наших проектов «ФосАгро-школа» и Летние школы по зеленой химии, но очень рады и тому, что они получили столь высокую оценку извне, — отметил заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. — При этом упомянутые проекты — лишь часть большой политики социальной ответственности, которую ведет наша компания. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы добиться устойчивого развития регионов присутствия компании, и образовательная сфера в этом вопросе занимает одно из приоритетных мест».

В этом году среди лауреатов конкурса оказалось много нетривиальных проектов. Например, проект организации системы по сбору дождевой воды в московском ботаническом саду «Аптекарский огород», поддержанный «Росбанком», взявший верх в номинации «Лучшая программа в сфере экологии». В течение сезона с двух тысяч квадратных метров крыши работники сада сейчас собирают до 80 кубических метров воды, которая по своим свойствам очень подходит для полива растений.

«Проект использования дождевой воды для полива зеленых насаждений интересен для города. Он первый, пилотный и в дальнейшем должен быть растиражирован по всей стране. Важно, что в данном случае отработан вопрос финансирования. Это успешный пример государственно-частного партнерства при реализации социально значимой инициативы», — так отозвался о проекте руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Другой пример — проект «Круговорот белья в природе» ИКЕА, занявший первое место в номинации «Лучшая программа, способствующая развитию инфраструктуры деятельности некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества в регионе присутствия компании».

Вместе с фондом «Второе дыхание» представители мебельного магазина организовали сервис по приему постельного белья, а затем расширили его, принимая также гардины, тюль, скатерти, наволочки, полотенца и халаты. За сданное белье можно было получить купон на 15% скидку на покупку нового белья. Белье в хорошем состоянии тщательно отстирывалось и передавалось нуждающимся людям. Непригодное шло на изготовление ветоши для различных производств.

При этом сортировкой белья занимаются люди из сложных социальных групп, которые таким образом могут иметь достойную оплату труда и стабильный доход.

«Проект ИКЕА является примером эффективного сотрудничества, обогащающего обе стороны проекта — и компанию, и фонд, — говорит начальник отдела проектов межсекторального взаимодействия Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Татьяна Евлампиева. — В проекте предложена простая и понятная форма участия для граждан, а также поощрение за участие. Достигнутые результаты впечатляют и вдохновляют. Прекрасная работа!»

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