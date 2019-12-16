Челябинск, 16 декабря 2019, 21:19 — REGNUM В Челябинске и окрестностях ведётся мониторинг экологической ситуации возле возможных источников выбросов. На предприятиях идут рейды, сообщает областное минэкологии.
Кроме того, возле Коркинского разреза действует передвижная лаборатория минэкологии. Промышленники со своей стороны заявляют о сокращении выбросов.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Челябинска и окрестностей снова жалуются на выбросы. Период неблагоприятных для рассеивания вредных выбросов метеоусловий начался 13 декабря.
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