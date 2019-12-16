Село Варна, Челябинская область, , 20:56 — REGNUM В челябинском Варненском районе бывшая руководитель отделения почтовой связи отправится в колонию за присвоение денег и товарно-материальных ценностей. Женщине вменили более 26 тыс. рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В декабре-январе глава ОПС села Николаевка присовила деньги и ТМЦ, которые принадлежали Карталинскому почтамту. Ими она распорядилась на своё усмотрение.

Гражданка погасила ущерб и признала свою вину. Но оказалось, что ранее она уже была судима. Суд отправил её в колонию общего режима на 2 года и 4 месяца.