Киев, , 20:35 — REGNUM Украинская православная церковь не обязана менять своё название, постановил 16 декабря верховный суд Украины.

Иск украинского министерства культуры с требованием, чтобы УПЦ в своём названии указала на принадлежность к Русской православной церкви, суд не удовлетворил.

Суд постановил, что украинские регистрационные органы не имеют права вносить сведения Единый госреестр о Киевской митрополии УПЦ и её структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу.

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Напомним, в 2018 г. пятый (тогдашний) президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, обязывающий УПЦ указать в названии свою принадлежность к Московскому патриархату. УПЦ отказалась это делать, поскольку, являясь канонической православной церковью, всё же независима от РПЦ.

Украинское минкультуры 25 января 2019 г. издало указ «Об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), которые подпадают под действие норм части седьмой и восьмой статьи 12 закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях». УПЦ оспорила это решение в суде.

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