Ростов-на-Дону, , 20:19 — REGNUM Родителей, чьи дети забывают или неохотно пользуются универсальной электронной школьной картой (УЭШКа) при посещении школы, решили припугнуть опекой педагоги одной из школ города Ростова-на-Дону. Об этом 16 декабря сообщает информационное агентство «Красная весна».

Согласно информации, которую разместил один из классных руководителей ростовской школы №39 в «родительском» чате одного из мессенджеров, пропускная карта УЭШКа с 1 января 2020 года будет якобы работать по новым правилам. Если ученик при входе либо выходе из школы не применил карту, то в классный журнал будет автоматически проставлена информация о пропуске таким ребёнком занятий. Если же ребёнок забудет воспользоваться картой в течение недели, то информация об этом якобы автоматически будет отправлена в Министерство образования, а оттуда в органы опеки.

При этом отмечается, что если за тот срок, что ребёнок не пользовался картой при входе-выходе из школы, не будет предоставлена справка от врача о болезни, то «будут проблемы и у школы, и у родителей».

Информация вызвала обеспокоенность у родителей, так как нередки случаи, когда ребёнок забывал карту, терял её либо она попросту не срабатывала по каким-то причинам. Но если легкомысленное отношение детей к пропускам может быть объяснено их неопытностью и возрастом, то угрозы педагогов о вмешательстве в семью органов опеки по столь малозначительным поводом не могут не настораживать.

В отделении Минобра по Ростовской области в связи с возникшей ситуацией пояснили, что такого рода распоряжений не издавалось, но, возможно, было некое устное распоряжение городского управления образования. Руководитель отдела общего образования Управления образования Ростова-на-Дону Маргарита Распевалова, в свою очередь, пояснила, что связи между электронным дневником и УЭШКа нет, как нет связи между системой пропусков и органами опеки.

Ранее ИА REGNUM сообщало об инциденте, произошедшем в школе города Шахты Ростовской области. Классный руководитель нецензурно обругал ученика за то, что он заявил о своих политических взглядах в присутствии депутата от партии «Единая Россия».

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