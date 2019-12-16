Челябинск, , 19:59 — REGNUM В Челябинске 12-летняя девочка поймана на распространении табачной смеси (снюса). Инцидент выявлен в лицее №35, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что мать школьницы знала об увлечении дочери жевательными и курительными табачными смесями. Но мер не приняла. Теперь её ждёт штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде СМИ прошли сведения о том, что в челябинских школах продают снюсы. Прокуратура после этого начала проверку.

https://regnum.ru/news/2809162.html

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