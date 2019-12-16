Архангельск, , 19:59 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и мэр Москвы Сергей Собянин получили отсрочку исполнения поручения президента по проекту «Шиес», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в июле Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес. Мэр Москвы и губернатор Архангельской области должны были представить доклад по данному вопросу до 1 сентября, однако этого не произошло.

Депутат областного собрания Леонид Таскаев написал запрос в администрацию президента с просьбой дать информацию по выполнению поручения главы государства и получил ответ:

«…сообщаем, что поручение главы государства от 20 июля 2019 года […] находится на контроле в Контрольном управлении президента Российской Федерации. Срок исполнения поручения продлен до 20 марта 2020 года».

Отметим, что полигон «Шиес» не включили в принятую осенью территориальную схему обращения с отходами, но и не исключили из списка приоритетных инвестпроектов Архангельской области. Инвестор (ООО «Технопарк») продолжает рекламировать проект и обещает будущим сотрудникам «Экотехнопарк Шиес» самую высокую в регионе зарплату.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проведенному опросу, более 98% жителей Архангельской области против строительства полигона на станции Шиес.