Москва, , 19:43 — REGNUM Граждане России смогут получить шенгенскую визу, позволяющую посетить страны ЕС, сразу на пять лет. Об этом РИА Новости заявил генконсул Италии Франческо Форте.

По его словам, теперь желающие посетить страны Евросоюза граждане РФ при определённых условиях смогут получить «шенген» сроком на один год, два года и пять лет. А вот аналогичные визы сроком на три и четыре года теперь уйдут в прошлое.

Новые правила касательно шенгенских виз вступят в силу с 2020 года.