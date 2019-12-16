Лондон, , 19:40 — REGNUM В Британии власти города Кередигион не могут аннулировать брак молодожёнов Стефана Уилсона и Эрин Мэйсон-Джордж, так как они расстались мене чем через сутки после свадьбы, сообщает 16 декабря издание Daily Mail.

Причиной расторжения брака стала драка, случившаяся на свадьбе.

Старший брат жениха под воздействием алкоголя избил и спустил с лестницы невесту, её мать и сестёр.

Примечательно, что в ходе «героической битвы» жених выступил на стороне своего буйного брата.

Придя в себя после драки, невеста поспешила подать на развод, однако местные законы не позволяют этого сделать так как брак продлился меньше суток.

Бракоразводный процесс продолжается с лета текущего года и до сих пор развод не оформлен.

За это время бывший жених успел попасть под стражу за избиение мужчины и покушение на убийство, а его брат получил год общественных работ за пять нападений и нанесение материального ущерба в ходе драк.

Как сообщало ИА REGNUM, по количеству алкоголя, употребляемого на человека за год, Британия прочно занимает одно из лидирующих мест в мире, уступая Ирландии, Латвии, Люксембургу, Чехии, Франции, Австрии и Литве — достигшей самой вершины «алкогольного пьедестала».

Россия по итогам 2018 и 2019 годов выпала из первой десятки этого «почётного» рейтинга.

Читайте ранее в этом сюжете: Из России высланы польские фанаты, приехавшие драться с фанатами «Спартака»